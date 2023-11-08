На каком этапе реставрация Воронцовского дворца

В Воронцовском дворце продолжается реставрация. Об этом сообщает корреспондент "Крымской газеты". На сегодняшний день завершены в полном объеме: реставрация кровли Зимнего сада Главного корпуса, козырьков на кровле Юго-Восточных и Юго-Западных террас, кровли Юго-Восточных и Юго-Западных террас, кровли над Шуваловским проходом, устройство инженерных сетей отопления.