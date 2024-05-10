Над лидерами Запада потешается уже весь мир

Леонид Руси

Мы сражаемся с силами тьмы. Не забывайте, на западе к власти пришли сатанисты. И они, таки, верят в Сатану и приносят ему свои жертвы. Не зря же у бандерлогов иконы Сатаны в каждом подразделении... и тату бафомета на теле. Так что идёт глобальная проверка человечества... И каждый должен определиться с кем он... с Богом, или чёртов. А кто не с Богом, тот с дьяволами