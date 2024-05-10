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Над лидерами Запада потешается уже весь мир

Над лидерами Запада потешается уже весь мир

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Нет, ну Путин так обиделся, что я прямо не могу… Американцы и их верные шестёрки заявили, что на инаугурацию Путина не пойдут, ибо не считают выборы в России свободными и легитимными.

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Комментарии
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Леонид Руси
Мы сражаемся с силами тьмы. Не забывайте, на западе к власти пришли сатанисты. И они, таки, верят в Сатану и приносят ему свои жертвы. Не зря же у бандерлогов иконы Сатаны в каждом подразделении... и тату бафомета на теле. Так что идёт глобальная проверка человечества... И каждый должен определиться с кем он... с Богом, или чёртов. А кто не с Богом, тот с дьяволами
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8 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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5 час.
Юрий анин
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53 мин.

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