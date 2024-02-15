СВО на Украине перешла в войну против коллективного Запада — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине может продлиться дольше планируемого из-за перехода конфликта в «войну против коллективного Запада», но спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.
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