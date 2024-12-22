Власти Аргентины расширили возможности применения армии внутри страны

Правительство Аргентины расширило возможности для применения вооруженных сил (ВС) внутри страны. Соответствующие указы подписаны президентом Аргентины Хавьером Милеем, 20 декабря сообщает информ-портал Infobae.
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