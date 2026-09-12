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Первый этап позади. Ремонт проспекта Ленина в Барнауле продолжат в 2027 году

Первый этап позади. Ремонт проспекта Ленина в Барнауле продолжат в 2027 году

Работы выполнили в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" В Барнауле 11 сентября приняли после ремонта участок проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября.

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