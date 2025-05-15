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12 000 км до США: «бумажный» русский бомбардировщик стал кошмаром Пентагона

12 000 км до США: «бумажный» русский бомбардировщик стал кошмаром Пентагона

Военные эксперты из американских медиа вспомнили про ПАК ДА «Посланник» — проект стратегического бомбардировщика, который разрабатывается в России с 2009 года.

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