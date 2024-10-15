В ГД предложили наказывать за призывы к нарушению целостности РФ

С инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» Депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» представил правительству законопроект, который предлагает вводить наказание до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к действиям, угрожающим территориальной целостности России, если они основаны на религиозных убеждениях или мотивах религиозной ненависти, передает РИА Новости.