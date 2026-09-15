ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Самый молодой артист, собравший "Лужники", российский певец Ваня Дмитриенко выступил перед участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
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