Кубинские специалисты осуществляют ремонт техники и тыловое обеспечение вооруженных сил ЮАР

Южноафриканский веб-ресурс "DefenceWeb" опубликовал материал "Cubans put 11 000 plus SA military vehicles back on the road and more" ("Кубинцы вернули на дороги более 11000 военных автомобилей южноафриканской армии, и не только"), в котором сообщается, что уже в течение шести лет кубинские военные и технические специалисты самым значительным образом вовлечены в ремонт и обслуживание техники, в обучение и подготовку личного состава и в тыловое и медицинское обеспечение вооруженных сил Южно-Африканской республики.