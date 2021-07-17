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Кубинские специалисты осуществляют ремонт техники и тыловое обеспечение вооруженных сил ЮАР

Кубинские специалисты осуществляют ремонт техники и тыловое обеспечение вооруженных сил ЮАР

Южноафриканский веб-ресурс "DefenceWeb" опубликовал материал "Cubans put 11 000 plus SA military vehicles back on the road and more" ("Кубинцы вернули на дороги более 11000 военных автомобилей южноафриканской армии, и не только"), в котором сообщается, что уже в течение шести лет кубинские военные и технические специалисты самым значительным образом вовлечены в ремонт и обслуживание техники, в обучение и подготовку личного состава и в тыловое и медицинское обеспечение вооруженных сил Южно-Африканской республики.

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