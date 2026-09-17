Судзиловская планирует сыграть в классической пьесе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская планирует вернуться на театральную сцену и сыграть в классической пьесе в одном из московских театров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым