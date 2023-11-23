"Ъ": полицию могут обязать проверять паспорт абонентов перед активацией сим-карт

В российском правительстве вынесли на обсуждение новую меру по ужесточению оборота сим-карт. Операторов связи могут обязать активировать сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов правоохранителями, пишет "Коммерсантъ".
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