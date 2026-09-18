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8,2 млрд рублей: «Ингосстрах» произвёл первые выплаты продавцам Ozon

8,2 млрд рублей: «Ингосстрах» произвёл первые выплаты продавцам Ozon

Страховая компания «Ингосстрах» завершила первый этап выплат продавцам маркетплейса Ozon — около 90 тысяч селлеров получили возмещение на общую сумму 8,2 млрд рублей.

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