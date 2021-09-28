В Госдуме выступили за отмену маткапитала для части россиян

Медвежий уголБизнес и финансыВ Госдуме выступили за отмену маткапитала для части россиян Богатым россиянам не нужно выдавать материнский капитал, так как в этом нет необходимости. Таким мнением в беседе с URA.Вернуться к статье427НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПетровДавать надо вымирающим народам. А у некоторыx этносов рождаемость и так зашкаливает. Помощь должна быть адресной, а не всем подряд.саша дмитренкоцыганам,,дагам,,чехам,,не давать!!! размножаются как кошкиВИВладимир ИвановТ.н. "выборы" прошли, которые стоили не одному десятку людей родины и свободы, теперь процесс пошел. Сначала заблокировали закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, недавно заблокировали повышение прожиточного минимума, теперь настала очередь маткапитала....Что я скажу? Мерзавцы. Нами управляют мерзавцы. А вы идиоты или прихлебатели. Только вам тоже ничего не обломится. Нам порой говорят о царях, Путина сравнивают с царем. Только я вот что скажу в этой части. У царей была честь. И была совесть. Жили цари не в пример скромнее. На коньках дома точно не катались....В подвале. И вы недалеко ушли.саша дмитренкохалявы мало?))))Anatolii KondratenkoЧто то огульно как то. "недавно заблокировали повышение прожиточного минимума, теперь настала очередь маткапитала...." - На пустом месте утраиваешь истерики. Повышение будет но не в таких размерах как говорил Жириновский. И зачем мат.капитал миллионерам? Откуда деньги Зин?АКандрей карпушовну смотря кого они считают богатыми....если по словам ввп 17 тысяч это средний класс, то наверно те кто получают 20-25 это уже богачи..... если формулировка будет такой ( а она скорее всего такой и будет) то супер вообще.....Сергей РоссиДепутат от Справедливой России. Эти могут предлагать всё, что хотят. С них и спроса то никакого.Татьяна Пономарева (Чушенкова)Лиха беда начало. Начнем с богатых, а кончим всеми остальными. Повысить налоги на богатых нельзя, а у матери забрать то, что ей определило государство, можно. Так начинает действовать ЕР, а через 4 года то ли еще будет. Не надейтесь на лучшее будущее с этой партией. Она дискредитировала себя уже давно. Не понятно, кто за нее голосовал. Мне кажется, они действовали обманом. Готовьтесь к нищете и всеобщему окредитованию по Грефу. Их задача закабалить народ на много поколений вперед, сделать из него рабов на благо себе и своему клану капиталистов-воров. Государство ничего не должно своему народу и стране. Государству нужна от нас дешевая рабочая сила, которую не надо содержать, не надо помогать. Сдохнем мы, они будут очень рады.саша дмитренконе -чирикай,курица,,чушка())))Anatolii KondratenkoТы дура или учишься? ЕР тут причем? она не чего не предлагала. ты что на нее все вешаешь?ГМГеоргий МихалевТакую херню могли придумать только бездельники, привыкшие жить за чужой счет. Ни один честно работающий человек никогда до такой дискриминации не додумается. От этого предложения очень воняет коммунячиной.ДенисВот рукожопые шлюхи и живут за чужой счёт, рожает ДЛЯ СЕБЯ и требует за это бабки. Не надо было рожать если не на что содержать ребёнка. А во времена коммунячины все работали, сразу же после родов.ГМГеоргий Михалев"Не надо было рожать если не на что содержать ребёнка." - ну так именно им и хотят оставить материнский капитал, а тем, кто пашет, зарабатывает, рожает и воспитывает детей, отказать в помощи.ДенисХотят отказать только богатым. А я против капитала для всех. Если нищая, то не рожай. Оставить только пособия малоимущим или одиночкам, как и было раньше.ГМГеоргий МихалевВы просто забыли для чего устанавливали материнский капитал и путаете с пособием на ребенка.ДенисИ для чего?ГМГеоргий МихалевДля изменения демографии, повысить рождаемость у россиян.ДенисЯ ниже уже написал в общем комментарии чё надо делать, мужикам надо больше прав в семейных законах. Вспомните простой и старый вопрос, почему мужики не хотят жениться? Когда бесплодные берут ребёнка из детдома, то его больше будут любить чем того которого родила за капитал. А якобы любовь к своему ”платному“ ребёнку это лишь временный инстинкт. Баба рожает для себя, но платить надо опять ей же, где логика? Да и на проституцию это смахивает.ГМГеоргий МихалевВсе таки я Вам рекомендую ознакомиться, что такое материнский капитал и чем его можно "есть". https://ria.ru/20210519/matkapital-1733022511.htmlсаша дмитренконо не врать то это стимулирует рождаемость!саша дмитренкоа то не знаешь,как плодовиты нищеброды! скушал фунфырик и полез на бабу)))саша дмитренкоа не известно что в сев европе пособия несравнимо больше?? а толку-ноль,,,ГМГеоргий МихалевНу в Европе и цены другие, а в России, я вижу есть толк. Рожают не за деньги, но это стимулирует, хорошее подспорье.)))саша дмитренкодеторождение-животный инстинкт!!!! потому чем боле дикий народ-тем выше рождаемость!ГМГеоргий МихалевНу тогда нужно всех в каменный век отослать.))) И прекратить вообще платить за что либо.саша дмитренконо можно по образу китая-пенсии отменить,пусть дети кормят!))) все таки основа многодетности-когда это выгодно ,у крестьян в империи почему по 10 было? в выгодно! поля делились по количеству детей,нуа девок и не считали,,,ГМГеоргий МихалевТо, что хорошо китайцу, русскому смерть.))) Русского невозможно "переучить" в китайца, это совершенно разный менталитет.саша дмитренкопотому белая рАса и вымирает ВЕЗДЕГМГеоргий МихалевВозможно.ДенисМне насрать кому капитал положен и на что что его можно потратить, но капитал платят из моих налогов, а я не хочу содержать баб-паразитов. К таким бабам нет уважения.ДенисЭто их проблемы.ДенисЧтоб поднять рождаемость, надо отцовский капитал, и мужикам больше прав в семейных законах. А суррогатные мамаши это отдельная тема, таких баб надо стерилизовать и сажать на длительные сроки, это особо тяжкое преступление, они идут рядом с педофилами.Петр ШипиловЭто позор, когда люди рожают за деньги! Феодальная правящая власть покупает себе будущих рабов?Алексей ПлескачПозор, не позор, но на жизнь простому человеку требуется более 22 тыс в среднем по России. МРОТ у нас какой? И нынешний состав ГосДумы и нынешний - Правительства (как вступит новый думский - Мишустин быстренько крыс повышвыривает) стараются как можно сильнее нагадить-навредить напоследок. Видим все! И люди рожают всегда. Но когда есть деньги, ребёнок одет и обут и женщина пойдёт не в абортарий, а на сканирование, узнать пол, когда у ней второй наметится или третий. Я ЗНАЮ, что разные продвигают: "Быдло рожать не должно!". ТАКИЕ - не являются "небыдлом". Они - СОЦИАЛЬНЫЕ ФАШИСТЫ. А таковыми являются те, кто гнилой и сделал много зла. За открытими хавельниками, изрыгающими такие откровенности, доказано, прячется оччень многое!саша дмитренкопей фунфырики а не водку,бросай курить,,и хватит и 15тыр)))Алексей ПлескачС одной стороны, маткапитал - справедливо - ДЛЯ ВСЕХ, с другой же - богатым он не так требуется, так как они обеспечены. Но вот это может привести к тому, что богатеи начнут качать права (вспомним про налог на вклады более 1 млн руб! Его - этого налога - в пределах разницы в процентных ставках в разных банках, а воя было - ого-го сколько). Думаю, лучше НЕ ТРОГАТЬ, но при этом - УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ НАЛОГОВ ЭТИМИ БОГАТЕЯМИ и ЗА ВЫВОЗОМ ДЕНЕГ ЗА РУБЕЖ, что и будет лучше, чем эта весьма сомнительная экономия.Петр ТроеглазовОни докажут что в России все богатые....Семен СеменычВсе правильно. Маткапитал это поддержка малообеспеченных семей. А богатенькие и так обойдутся. Тем более те кто воспользовался суррогатным материнством.Регина ТолстоброваОни бедным не даду т найду т прич ину, а богатые его вырвут.ГМГеоргий МихалевА кому не дали? Или Вам важно кинуть г.вно на вентилятор?саша дмитренкоувеличить рождаемость? запросто! но это -неэтично)) просто покупать детей у тех баб что случайно залетела))))ДенисЕсли мужики служить обязаны, значит и баб надо обязать рожать, тоже бесплатно, как и служба для парней. А то у баб нет никаких обязанностей и долга перед Родиной, это неправильно.Комментировать
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