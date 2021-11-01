Украина завидует самостоятельности Молдавии получившей скидку на газ

За время так называемой «евроинтеграции», экономики тех бывших советских республик, которые вдруг захотели встать на денежный баланс Европы — очень быстро из богатых и самодостаточных превратились в бедные и дотационные, едва сводя концы с концами.
За время так называемой «евроинтеграции», экономики тех бывших советских республик, которые вдруг захотели встать на денежный баланс Европы — очень быстро из богатых и самодостаточных превратились в бедные и дотационные, едва сводя концы с концами.
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