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Украина завидует самостоятельности Молдавии получившей скидку на газ

Украина завидует самостоятельности Молдавии получившей скидку на газ

За время так называемой «евроинтеграции», экономики тех бывших советских республик, которые вдруг захотели встать на денежный баланс Европы — очень быстро из богатых и самодостаточных превратились в бедные и дотационные, едва сводя концы с концами.

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