Новые чат-боты семейства Claude научились доносить на пользователей

Эти гибридные модели обеспечивают практически мгновенные ответы и более глубокие рассуждения с помощью анализа и веб-поиска, а Claude Opus 4 превосходит конкурентов в задачах по написанию кода и расширенной работе над сложными заданиями, что расширяет возможности ИИ-агентов.