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Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Самый богатый американский актёр Джордж Клуни (бандит Сет Гекко в культовом "От заката до рассвета", худший в истории Бэтмен, доктор Даг Росс в телесериале "Скорая помощь", капитан Билли Тайн в "Идеальном шторме", сотрудник ЦРУ Боб в "Сириане", киллер Джек в "Американце", астронавт Мэтт Ковальски в "Гравитации", Дэнни Оушен с одиннадцатью, двенадцатью и тринадцатью друзьями-ворами) и его супруга Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин, влиятельная британская "правозащитница" ливанского происхождения) в 2016-м создали "Фонд Клуни за справедливость"/Clooney Foundation for Justice/CFJ.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Клуни, как актер, больше никто? Нашел подработку старичок?
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16 час.
Natalija Osminina
Как пидор- так сатанист. Что значит лобби  -иудейско-пидорасное.
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11 час.
Natalija Osminina
Он уже давно работает на сионистов.
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11 час.

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