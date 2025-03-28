Игрокам понравились идеи MMO-песочницы Stars Reach — игра собрала 750 000 долларов на K...

Игрокам понравились идеи MMO-песочницы Stars Reach — игра собрала 750 000 долларов на KickstarterБлагодаря поддержке геймеров студия Playable Worlds привлекла свыше 750 000 долларов через краудфандинг, а также, по словам разработчиков, такую же сумму в виде инвестиций от игроков за пределами платформы, что позволило достичь еще одной дополнительной цели.