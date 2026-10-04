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ИА Регнум

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Россиян 3 ноября ждет последний сокращенный рабочий день

Россиян 3 ноября ждет последний сокращенный рабочий день

Последний сокращенный рабочий день в 2026 году наступит 3 ноября и будет короче на один час в связи с празднованием Дня народного единства.

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