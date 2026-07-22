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Аргументы и Факты

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Лондон отозвал дипломатов из Ирана на фоне угроз Трампа

Лондон отозвал дипломатов из Ирана на фоне угроз Трампа

Лондон принял решение отозвать своих дипломатов из Ирана, сообщает официальный сайт британского МИД.«С учетом обновленной информации о региональной напряженности и ситуации в сфере безопасности персонал Великобритании был временно отозван из Ирана.

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