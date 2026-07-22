Лондон отозвал дипломатов из Ирана на фоне угроз Трампа

Лондон принял решение отозвать своих дипломатов из Ирана, сообщает официальный сайт британского МИД.«С учетом обновленной информации о региональной напряженности и ситуации в сфере безопасности персонал Великобритании был временно отозван из Ирана.
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