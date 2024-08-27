"Понимают, что я в принципе эмоциональный человек". Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по "Слову пацана" после его резких высказываний

Никита Кологривый в эфире шоу "Кино в деталях" на телеканале СТС рассказал, как к нему относятся коллеги по сериалу "Слово пацана" после того, как он резко высказывался о них, а также признался, что работает над своим характером.
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