Лучшие шутки недели и алкобуфет «Шашлычная»

В России заблокировали «Твиттер» (теперь «Х»), но наш специальный корреспондент из-за рубежа ежедневно продолжает присылать самые удачные твиты (так и не поймем, как их называть — «иксы», «хы», «ихи»?) дня.
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