Как сегодня сэкономить на зимних шинах: 5 лайфхаков

Выгода – это не всегда про прямую экономию денег, то есть покупку подешевле. Как говорил барон Ротшильд, «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», и в случае с вещами, которые должны служить не один год и от которых зависит ваша безопасность, приобретать что-то подешевле – не самый разумный ход.