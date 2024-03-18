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Европарламент поддерживает использование российских активов в интересах Украины

На прошлой неделе в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию по директиве ЕС об обнаружении и аресте активов преступного происхождения, которая позволяет быстро замораживать и конфисковывать средства на территории Европейского союза.

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