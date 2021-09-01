Business FM

66 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Присоедините Острова Зелёного Мыса , будет куда в отпуск смотаться.Как Наталья Покло...
  • Александр
    Какая же это секта? Это ячейка. Нам только шариата не хватает. В порядке эксперимента. Капитализм самострочный россий...Следственный коми...
  • вячеслав харченко
    Из песни слово не выкинешь.На Госсовете по о...

Почему наша современная школа не место для танцев. Комментарий Георгия Бовта

Почему наша современная школа не место для танцев. Комментарий Георгия Бовта

Танец живота на линейке исполнила одна из учительниц, что привело к скандалу. Политолог считает, что наша школа несовременна и заточена на то, чтобы рождать послушных исполнителей чужих приказовНачался новый учебный год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх