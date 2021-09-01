Почему наша современная школа не место для танцев. Комментарий Георгия Бовта

Танец живота на линейке исполнила одна из учительниц, что привело к скандалу. Политолог считает, что наша школа несовременна и заточена на то, чтобы рождать послушных исполнителей чужих приказовНачался новый учебный год.
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