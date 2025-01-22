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Овечкин на пути к рекорду Гретцки: когда ожидать исторический гол?

Овечкин на пути к рекорду Гретцки: когда ожидать исторический гол?

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близится к побитию рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ. Эксперты прогнозируют возможную дату достижения в матчах с «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз».

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