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Газета.ру

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IDNES: президент Чехии на несколько часов прервал отпуск в Африке ради выборов

IDNES: президент Чехии на несколько часов прервал отпуск в Африке ради выборов

Президент Чехии Петр Павел прервал отпуск в Марокко и на несколько часов вернулся в родную страну, чтобы проголосовать на муниципальных выборах.

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