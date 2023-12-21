У заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер выявлен грипп А. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там добавили, что к проведению исследований подключены также Государственный научный центр «Вектор», Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт «Микроб».