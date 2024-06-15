Отравление главы «Грузинского национального легиона»: борьба за выживание или инсценировка? Ольга Вайленко14 июня «Грузинский национальный легион», воюющий на стороне ВСУ, был признан террористической организацией и запрещен в России.
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