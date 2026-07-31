Люся Чеботина вспомнила, как расставалась с Юрием Киселевым

Кажется, Люся Чеботина при любом удобном случае будет продолжать подкалывать певца Юрия Киселева. Исполнительница хита «Солнце Монако» говорит, что хоть и благодарна ему за многие вещи, кое-то простить все равно не сможет.
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