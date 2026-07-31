Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 393 подписчика

Люся Чеботина вспомнила, как расставалась с Юрием Киселевым

Люся Чеботина вспомнила, как расставалась с Юрием Киселевым

Кажется, Люся Чеботина при любом удобном случае будет продолжать подкалывать певца Юрия Киселева. Исполнительница хита «Солнце Монако» говорит, что хоть и благодарна ему за многие вещи, кое-то простить все равно не сможет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии