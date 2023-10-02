Экономист Буянов напомнил о необходимости оплатить налог на недвижимость

Научный сотрудник кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Буянов напомнил о необходимости оплаты ежегодного налога на недвижимость до первого декабря текущего года.
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