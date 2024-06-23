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Танкист-девица и сердитый плотник: Истории невероятных подвигов советских солдат Великой Отечественной

Танкист-девица и сердитый плотник: Истории невероятных подвигов советских солдат Великой Отечественной

Танкист-девица и сердитый плотник: Истории невероятных подвигов советских солдат Великой Отечественной Иван Середа получил несколько наград Сегодня мы вспоминаем самые невероятные подвиги наших солдат в Великую Отечественную.

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