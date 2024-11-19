Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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А подводный кабель финнов нежданно порвался

А подводный кабель финнов нежданно порвался

Подводные кабели идут вот так Подводный кабель между Финляндией и Германией оказался неожиданно порванным.

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Комментарии
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В К
То то гляжу Петров с Башировым куда то пропали!
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3 час.
Надежда
... с укр. олиг...офренами?)☺️
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3 час.
В К
Точно, расхерачить ещё пару тройку кабелей!
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3 час.

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