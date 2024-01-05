Магнитные бури в ближайшее время: удары и даты Евгения КомароваПо прогнозам астрофизиков, январь 2024 года принесет неспокойные магнитные бури, вызванные воздействием медленных планет — Нептуна, Плутона и Урана.
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