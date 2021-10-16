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«Восточный» по-узбекски «Шаркий». Кто построит русский космодром вместо Ивана и Петра

«Восточный» по-узбекски «Шаркий». Кто построит русский космодром вместо Ивана и Петра

Русские «самозанятые», а по-простому, безработные мужики из Завалинска, Иван и Пётр, были тронуты вниманием президента.

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Lehanaizhe
дерьмовенький рассказик
Сергей Рахвалов
Все к этому идет. Родившиеся в нулевых уже не могут то что родившиеся в90 80 70 60 ну а далее и подавно. Я не имел ввиду космодромы строить, а вообще руки приложить. Даже гвоздь забить с удивлением его разглядывает, видел только саморезы.

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