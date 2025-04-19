Отец иркутского школьника, раненного из оружия, заключен под стражу по обвинению в истязании

37-летний житель Иркутского района Приангарья, отец 11-летнего мальчика, получившего серьезные телесные повреждения в результате выстрела из оружия в садоводстве «Колобок» в январе текущего года, заключен под стражу.
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