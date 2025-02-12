Российский рынок хочет идти вверх

Российский рынок вчера продемонстрировал намерение задержаться выше 3000 пунктов. По всей видимости, рынок окончательно уверовал в неизменность ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ и не стал дожидаться решения регулятора для преодоления круглой отметки.
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