Дорогие часы, дома, квартиры – суд наложил арест на имущество бывшего мэра Нового Уренгоя, который брал взятки

Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, наложил арест на наручные часы, дома и другие объекты недвижимости, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.