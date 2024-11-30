Дорогие часы, дома, квартиры – суд наложил арест на имущество бывшего мэра Нового Уренгоя, который брал взятки

Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, наложил арест на наручные часы, дома и другие объекты недвижимости, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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