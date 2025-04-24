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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-футболистка Алуко заявила, что суд с Бартоном негативно повлиял на ее карьеру: «Когда женщины отстаивают права, их карьера страдает. Некоторые мужчины хотят, чтобы они ушли с ТВ»

Бывшего игрока «Манчестер Сити» обвиняли в «злонамеренных сообщениях» в адрес Эниолы Алуко, ныне работающей экспертом на ТВ.

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