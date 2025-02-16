Источники подтвердили роман Дэми Мур и Эндрю Гарфилда

Дэми Мур действительно закрутила ни к чему не обязывающий роман с актером Эндрю Гарфилдом. Источники говорят, что 62-летняя актриса испытывает большое физическое притяжение к звезде "Человека-паука", а он, в свою очередь, считает ее потрясающей и талантливой.