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Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

Власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в посвященных окончанию Второй мировой войны памятных мероприятиях, на которые они не приглашены, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на пресс-секретаря берлинского сената Кристину Рихтер.

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