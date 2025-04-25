Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

Власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в посвященных окончанию Второй мировой войны памятных мероприятиях, на которые они не приглашены, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на пресс-секретаря берлинского сената Кристину Рихтер.
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