Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

Власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в посвященных окончанию Второй мировой войны памятных мероприятиях, на которые они не приглашены, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на пресс-секретаря берлинского сената Кристину Рихтер.