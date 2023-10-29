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Смоленская Газета

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279 жилых домов введено в эксплуатацию в Смоленской области в сентябре

279 жилых домов введено в эксплуатацию в Смоленской области в сентябре

Как сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Смоленской области, в сентябре в нашем регионе на кадастровый учёт поставлено 279 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства и блокированной застройки.

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