279 жилых домов введено в эксплуатацию в Смоленской области в сентябре

Как сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Смоленской области, в сентябре в нашем регионе на кадастровый учёт поставлено 279 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства и блокированной застройки.