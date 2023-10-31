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Политический вестник

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Просто "лучшая" армия мира

Просто "лучшая" армия мира

Первые кадры работы сухопутных войск ЦАХАЛа в Секторе Газа. Я как это увидела, от смеха аж свой половник генералиссимуса выронила.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Десятилетия другая - абсолютно сионистская армия щелколпёров - внушала нам миф о великих воинах Израиля. А они ведь и в самом деле ни с кем, кроме полуголых арабов, не воевали. И если бы были где-то близко от них &quot;Ахмат&quot; с &quot;Востоком&quot;, цахалиды бы давно &quot;Аллах акбар!&quot; пели.
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