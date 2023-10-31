Просто "лучшая" армия мира

АК

Александр Каплуненко

Десятилетия другая - абсолютно сионистская армия щелколпёров - внушала нам миф о великих воинах Израиля. А они ведь и в самом деле ни с кем, кроме полуголых арабов, не воевали. И если бы были где-то близко от них "Ахмат" с "Востоком", цахалиды бы давно "Аллах акбар!" пели.