Первые кадры работы сухопутных войск ЦАХАЛа в Секторе Газа. Я как это увидела, от смеха аж свой половник генералиссимуса выронила.
Просто "лучшая" армия мира
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Десятилетия другая - абсолютно сионистская армия щелколпёров - внушала нам миф о великих воинах Израиля. А они ведь и в самом деле ни с кем, кроме полуголых арабов, не воевали. И если бы были где-то близко от них "Ахмат" с "Востоком", цахалиды бы давно "Аллах акбар!" пели.
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