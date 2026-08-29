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Биолог Татаренко: при выборе собаки стоит узнать о характере её родителей

Биолог Татаренко: при выборе собаки стоит узнать о характере её родителей

Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала, что на агрессивное поведение собаки могут влиять наследственные особенности и воспитание.

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