Заноза

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Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

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виктор масляев
по-моему, тупое человечество так и не поняло, что оно живет уже в 21 веке, когда странами должны управлять только лучшие его ученые, а не сегодняшние безграмотные наглые чиновники, которые как класс себя очень давно изжил, ибо дальше он еще больше увлечется и очень скоро погубит людей
Ольга Кольцова (Кринберг)
Таки нет проблем, пущай рЭжут газопровод на металлолом и отапливаются собственным газом таки без посредников))
Александр Симаков
Надо министру обороны Винегрет как её там.. бауэр сюжет из кинофильма"Бриллиантовая рука" показать. Только переозвучить немного. "Как только будут готовы к военным действиям - отключим газ". И начнётся: Россия, включи газ, а то нам не на чем войска к твоей границе подвезти, электричества нету".

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