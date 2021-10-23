Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

ЗанозаОбществоСоцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах .Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевпо-моему, тупое человечество так и не поняло, что оно живет уже в 21 веке, когда странами должны управлять только лучшие его ученые, а не сегодняшние безграмотные наглые чиновники, которые как класс себя очень давно изжил, ибо дальше он еще больше увлечется и очень скоро погубит людейОльга Кольцова (Кринберг)Таки нет проблем, пущай рЭжут газопровод на металлолом и отапливаются собственным газом таки без посредников))Александр СимаковНадо министру обороны Винегрет как её там.. бауэр сюжет из кинофильма"Бриллиантовая рука" показать. Только переозвучить немного. "Как только будут готовы к военным действиям - отключим газ". И начнётся: Россия, включи газ, а то нам не на чем войска к твоей границе подвезти, электричества нету".Комментировать
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