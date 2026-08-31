Сергей Миронов приостановил свое участие в избирательной кампании по состоянию здоровья

В сети распространились противоречивые сообщения о состоянии здоровья лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.
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