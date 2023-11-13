Почему ваш премьер с Георгиевской лентой? – украинская ведущая требует объяснений от посла Израиля

Вадим Москаленко. Тель-Авив выступает сторонником Запада и резким противником многих действий Москвы, однако Израиль не будет разрывать отношения с РФ или с проживающими там евреями, лояльными Владимиру Путину.
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