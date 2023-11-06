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Разброд внутри и вокруг Украины: скандал с Залужным, лицемерие фон дер Ляйен, пробуксовка антироссийских санкций

Разброд внутри и вокруг Украины: скандал с Залужным, лицемерие фон дер Ляйен, пробуксовка антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября прибыла на незапланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы тот подумал: продолжение поддержки Украины обойдется Западу дешевле, нежели позволить России победить.

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