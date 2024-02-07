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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Кузбасса приняли участие в турнире «Будь готов!» по начальной военной подготовке

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в турнире «Будь готов!» по начальной военной подготовке

По завершении мероприятия победители и призеры турнира были награждены грамотами и дипломами за достижения как в командном, так и личном зачете.

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