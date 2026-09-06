SHOT: Актер Максим Лагашкин вышел из бизнеса с долгами почти на 7 млн рублей

Бар Лагашкина в Москве банкротится из-за долгов.Актер Максим Лагашкин, известный по сериалам «Жуки» и «Беспринципные», утратил контроль над своим единственным коммерческим проектом — московским баром «Dream Bar» — на фоне многомиллионных долговых обязательств.
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