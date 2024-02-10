В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотических средств организованной группой, сформированной на этнической основе

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам покушений на незаконные сбыты наркотических средств – метадон и героин, в крупных и особо крупных размерах с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой.