В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотических средств организованной группой, сформированной на этнической основе

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам покушений на незаконные сбыты наркотических средств – метадон и героин, в крупных и особо крупных размерах с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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